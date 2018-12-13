ЕС продлит санкции против РФ, убежден Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что действие введенных Европейским Союзом санкций против Российской Федерации будет продолжено. "Мы высказываем твердую уверенность, что санкции против Российской Федерации будут сегодня продолжены именно, как сказал генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг – ИФ), за невыполнение Минских соглашений, за проведение незаконных выборов (в ОРДЛО – ИФ), за игнорирование международного права и за агрессию против украинского государства"...



...сказал П.Порошенко на совместной с Й.Столтенбергом пресс-конференции в четверг в Брюсселе по итогам состоявшихся переговоров.



Информация из структур ЕС, предшествовавшая открывающемуся в четверг в Брюсселе двухдневному саммиту Евросоюза, не оставляет сомнений, что экономические санкции в отношении России будут продлены.



Так, председатель Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении на встречу в верхах главам государств и правительств стран ЕС написал, что "канцлер (Ангела - ИФ) Меркель и президент (Эмманюэль - ИФ) Макрон доложат о выполнении Минских соглашений с целью пролонгации санкций".



Кроме того, высокопоставленный европейский чиновник, отвечавший накануне в Брюсселе на вопросы журналистов на условиях анонимности сказал: "Что касается Азовского моря, ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев".

