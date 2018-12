Суд в США разрешил "Нафтогазу" получить данные об активах "Газпрома"

Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах ПАО "Газпром" в Европе, сообщила украинская газовая монополия. "В ближайшие дни "Нафтогаз" направит этим компаниям соответствующие повестки", – отмечается в его пресс-релизе в четверг.



НАК уточняет, что для обеспечения принудительного исполнениия арбитражного решения о выплате "Газпромом" $2,6 млрд 6 декабря подала иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.



Иски, в частности, были поданы в отношении GLAS Americas LLC - финансовой компании, которая, вероятно, владеет информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащей "Газпрому".



"Нафтогазу" необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG, поясняет НАК.



Согласно пресс-релизу, наличие в этом списке Deutsche Bank Trust Company Americas объясняется тем, что это - американский банк-корреспондент московского Газпромбанка, в котором "Газпром" имеет счет. В свою очередь, Газпромбанк имеет швейцарскую аффилированную компанию Gazprombank (Switzerland) Ltd., и "Нафтогаз" требует от Deutsche Bank информацию об операциях "Газпрома" с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах, поясняется в сообщении украинской компании.



Что касается Bank of New York Mellon, то это банк, который управляет газпромовской программой АДР и, вероятно, владеет информацией о последних операциях "Газпрома" с акциями его голландских дочерних компаний, отмечает НАК.



"Нафтогазу" необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск против "Газпрома" о взыскании убытков, причиненных противоправным выводом активов из собственности "Газпрома", – говорится в пресс-релизе.



Согласно ему, Bank of New York также может иметь информацию о местонахождении акций "Северного потока – 2" и данные о банковских счетах "Газпрома" в Швейцарии, которая необходима "Нафтогазу" для подготовки исков об аресте активов, которые он будет подавать в Швейцарии.



Нефтегазовая консультационная компания DeGolyer & MacNaughton, предоставляющая "Газпрому" услуги по аудиту запасов нефти и газа, была включена в этот перечень, поскольку может владеть информацией о проектах "Газпрома" в сфере добычи нефти и газа, их корпоративной структуре и планах ее изменения, необходимой для подачи иска в Нидерландах, отмечается в сообщении НАК.



Наконец, Gazprom Marketing & Trading USA Inc. – компания, которой опосредованно владеет "Газпром" и которая может располагать информацией о последних операциях "Газпрома" о передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах "Газпрома" в Швейцарии и местонахождение акций "Северного потока – 2", принадлежащих "Газпрому", поясняет "Нафтогаз".



Использовать эту информацию НАК также планирует для подготовки вышеуказанных исков в Нидерландах и Швейцарии.



"США - самая важная юрисдикция. Она требует наибольших затрат времени, но может иметь самые действенные последствия", – прокомментировал обращения в американский суд глава правления НАК Андрей Коболев.



Исполнительный директор НАК Юрий Витренко вечером 12 декабря уточнил, что компания в настоящее время ждет решения суда в Техасе.



Он напомнил, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции спор о приостановке принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить "Нафтогазу" по этому решению.