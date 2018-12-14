ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение на проходящем в Брюсселе саммите ЕС продлить на полгода экономические санкции против России. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.



"ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации минских соглашений", - сказал он.



Как сообщил ТАСС источник на полях саммита, ограничительные меры продлены на шесть месяцев. "Как обычно, санкции продлеваются на полгода. Это политическое решение. Впереди - формальная процедура, которая будет проделана в течение ближайших недель", - отметил он, добавив, что после завершения формальной процедуры решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.



