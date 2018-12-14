Киевский патриархат выдвинул на главу новой церкви наследника Филарета

Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания в качестве кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в УПЦ КП.



Как рассказал один из источников, процедура голосования была не тайной, а открытой. На Собор пришли около 40 архиереев и 30 из них поддержали кандидатуру митрополита Епифания. При этом около 10 архиереев поддержали митрополита Луцкого Михаила.



Отметим, что решение собора УПЦ КП относительно Епифания не означает, что на объединительном Соборе новой Украинской церкви в субботу из среды КП не может быть выдвинут другой кандидат, например, митрополит Луцкий Михаил.



Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний входит в ближайшее окружение Филарета. Именно он является фактической "десницей" Филарета - патриаршим наместником и его официальным преемником.

