Харьковский облсовет отменил решение о региональном статусе русского языка

Депутаты Харьковской области проголосовали за отмену регионального статуса русского языка, соответствующее решение опубликовано на сайте облсовета.

КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.

"В связи с изменениями в действующем законодательстве Украины областной совет решил признать утратившим силу решение областного совета от 30 августа 2012 года № 480-VI "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области закона Украины "Об основах государственной языковой политики", - говорится в тексте документа.



По словам депутата областного совета Дмитрия Булаха, "решение об отмене было консолидированным", за него проголосовали 75% парламентариев. "Облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где употреблять русский язык. То есть фактическая регламентация его регионального статуса", - написал в четверг на странице в Facebook Булах.



На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

