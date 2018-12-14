Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области

Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".

Свою реакцию на решение депутатов Львовского областного совета он опубликовал в микроблоге в Twitter и был перепечатан официальным представителем израильского МИД Эммануэлем Нахшоном.

"Я был шокирован, услышав решение Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могут понять, как глорификация тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских преступлениях, помогает борьбе против антисемитизма и ксенофобии", - сказано в англоязычной публикации.

"Украине не следует забывать эти преступления, совершенные против украинских евреев, и ни в коем случае не праздновать их, чествуя тех, кто их совершил", - добавил посол.

Героизация Украинской повстанческой армии и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА*, например, о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тысяч человек.