Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".



Свою реакцию на решение депутатов Львовского областного совета он опубликовал в микроблоге в Twitter и был перепечатан официальным представителем израильского МИД Эммануэлем Нахшоном.



"Я был шокирован, услышав решение Львовской области объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могут понять, как глорификация тех, кто напрямую замешан в чудовищных антисемитских преступлениях, помогает борьбе против антисемитизма и ксенофобии", - сказано в англоязычной публикации.



"Украине не следует забывать эти преступления, совершенные против украинских евреев, и ни в коем случае не праздновать их, чествуя тех, кто их совершил", - добавил посол.



Героизация Украинской повстанческой армии и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА*, например, о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тысяч человек.

