Верховный Суд подтвердил отмену снижений норм потребления газа без счетчиков

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Кабинета Министров на решения Киевского апелляционного административного суда от 9 августа и Окружного административного суда Киева от 30 мая о признании недействительным постановления Кабинета Министров 23 марта 2016 года №203, которым были снижены нормы потребления природного газа для населения, не имеющего счетчиков. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на постановлении Верховного суда от 27 ноября.



Верховный суд считает, что постановление №203 является регуляторным актом и было подготовлено и принято Кабмином с нарушениями регламентных норм, необходимых для подготовки и принятия регуляторных актов. Отмечается, что проект постановления не был необходимым образом согласован с Государственной регуляторной службой.



Постановление суда вступает в силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не полежит.



Таким образом признается недействительным и следующее снижение норм в августе 2017 года, поскольку оно было принято путем внесения изменений в постановление №203. Также Верховный суд подтвердил признание недействительным постановления №204 от 2016 года, которым отменяется постановление Кабмина №619 от 8 июня 1996 года об установлении норм потребления газа.



Таким образом действовавшие до 2016 года нормы потребления газа восстановлены в силе. В августе 2017 года Кабинет Министров снизил на 25% нормы пользованием газоснабжением без наличия счетчиков.



Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц.



При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 куб. м.



Таким образом, в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту устанавливается в 5,4 куб. м на человека в месяц.



В марте 2016 года постановлением №203 Кабмин установил нормативы на уровне 4,4 кубометров на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 7,1 кубометров для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и 14 кубометров для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель.



Согласно постановлению №619 от 1996 года, нормативы составляют - 9,6 кубометров на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 18,3 кубометров для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и 23,6 кубометров для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель.

