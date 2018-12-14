Каноническая УПЦ отрицает обвинения СБУ в подготовке провокаций

Каноническая Украинская православная церковь опровергает заявление Службы безопасности Украины о якобы причастности УПЦ к провокациям, направленным на срыв "объединительного собора".



В четверг в СБ Украины заявили, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может быть причастен к провокациям по срыву "объединительного собора" 15 декабря в Киеве. Никаких доказательств при этом СБУ не привела.



"Мы как Украинская православная церковь не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу и в другие дни, как об этом заявили в СБУ… Могу официально заявить, что церковь не планирует каких-либо форм протеста против "объединительного собора", который состоится в Киеве 15 декабря", - сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире телеканала Zik.



Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. В частности, СБ Украины провела обыски в ряде епархий, в УПЦ расценили их как попытку оказать давление.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

