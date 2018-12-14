В Совфеде прокомментировали намерение НАТО вести мониторинг в Азовском море

Россия будет противодействовать мониторингу НАТО в Азовском море всеми доступными ей средствами, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



Президент Украины Петр Порошенко в четверг заявил по итогам переговоров с генсеком НАТО о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом о мониторинге НАТО ситуации в Азовском море.



"Пусть НАТО сколько угодно мониторит ситуацию в Азовском море, но только на расстоянии. В самом море альянсу делать нечего, и ни о какой его миссии в нем - все равно, с поддержкой или без поддержки президента Украины Петра Порошенко, - не может быть и речи. Россия будет противодействовать этому всеми доступными ей средствами", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

