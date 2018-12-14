Священника УПЦ осудили за призыв к силовикам уйти из Донбасса

Суд в подконтрольной Киеву части Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Марецкого, который в 2014 году призывал силовиков покинуть их позиции в населенном пункте Райгородок, сообщил в четверг телеканал "112 Украина".



По информации телеканала, приговор был вынесен в конце ноября. Согласно материалам дела, в апреле-мае 2014 года священник вместе с местными жителями перегородил бревном и мешками дорогу украинским силовикам в районе села Райгородок в Донбассе.



"Выражал публичное недовольство пребыванием личного состава воинской части А0284 вооруженных сил Украины в районе Райгородка и призвал военных покинуть свои позиции, мотивируя это тем, что местное население не нуждается в их помощи", - приводит телеканал "112 Украина" выдержки из материалов дела.



Марецкий заочно был признан судом виновным. "Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 114-1 (препятствие законным действиям ВС Украины – ред.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет", - цитирует телеканал текст обвинительного заключения.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.



Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.



Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей. Служба безопасности Украины с начала церковного конфликта уже не раз вызывала на допрос священников УПЦ. Так, в начале декабря, были вызваны священники Сарненской епархии, в частности архимандрит Иларион. В понедельник спецслужба провела обыски в соборах и домах священников в Житомирской области. В УПЦ заявляли, что намерены обжаловать действия СБ Украины, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти украинские таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе".

