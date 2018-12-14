В Киеве приняли бюджет-2019

Депутаты Киевсовета приняли бюджет на 2019 год. За основу и в целом проголосовали 87 депутатов при минимально необходимом 61 голосах, передают Украинские новости. С учетом доработок профильной комиссии и поправок, внесенных в ходе обсуждения в горбюджет, доходы и расходы составят по более чем 57 млрд грн.



Основная сумма расходов в бюджете приходится на сферу образования - более 17 млрд грн. Свыше 10 млрд грн также предусмотрены на сферу здравоохранения, а около 8 млрд - на социальную защиту и социальное обеспечение.



На сферу ЖКХ предусмотрено более 5 млрд грн, а на сферу транспорта и транспортной инфраструктуры – почти 7 млрд грн.



Среди инфраструктурных объектов приоритетными признаны Подольско-Воскресенский мост, на строительство которого в бюджете на 2019 год предусмотрены 630 млн грн, а также строительство участка метро к жилмассиву Виноградарь, на которое по итогам обсуждений было решено выделить 760 млн грн.

