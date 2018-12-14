Кире Найтли вручили Орден Британской империи

Британская актриса Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи за благотворительную и театральную деятельность. Об этом сообщается в Twitter Букингемсого дворца.



Награду ей вручил наследник британского трона принц Уэльский Чарльз. Актриса пришла на торжественную церемонию во дворец в костюме лимонного цвета и элегантной шляпке от Chanel.



Свидетелями вручения ордена стала семья Киры: отец Уилл Найтли, мать Шарман Макдоналд и супруг, известный британский рок-музыкант Джеймс Райтон. Именно он стал автором главного конфуза этой церемонии, поскольку, вопреки протоколу, нарушил дресс-код, прибыв во во дворец без галстука. Ранее требовалось, чтобы на подобные церемонии мужчины приходили в черных фраках и серых цилиндрах, но в последнее время правила стали менее жесткими. Однако отсутствие галстука - случай из ряда вон выходящий.



Найтли была удостоена награды как за заслуги в двух сферах: за достижения в области кинематографического и театрального искусств, в том числе за участие в таких фильмах как "Гордость и предубеждение" (Pride & Prejudice, 2005), "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2012), "Игра в имитацию" (The Imitation Game, 2014), а также за благотворительную деятельность с учетом ее активного участия в работе на организации Oxfam ("Оксфам") и Water Aid ("Уотер эйд").







