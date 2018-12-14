Вышел трейлер хоррора от режиссера "Стражей галактики"

В сети появился первый трейлер фантастического хоррора "Брайтбьорн" от режиссера "Стражей галактики" Джеймса Ганна.



"Тот, кто прибыл на Землю из другого мира и должен был стать героем для человечества, оказался чем-то зловещим", - говорится в синопсисе фильма.



В главных ролях сыграли Элизабет Бэнкс ("Голодные игры") и Девид Денман ("Земля после нашей эры").



Режиссером картины также выступил Дэвид Яровески.





