Излишек сна может убить

Люди, спящие более 8 часов, находятся в группе повышенного риска болезней сердца, сосудов и даже смерти. Как отмечает Xinhua, был проведен анализ состояния здоровья 116632 человек в возрасте 35-70 лет из 21 страны. Наблюдение за людьми продолжалось почти восемь лет. За это время было зафиксировано 4381 смерть и 4365 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.



И люди, спавшие по 6-8 часов, умирали и заболевали реже остальных. Но продолжительность сна менее 6 часов или более 8 часов была связана с повышенным риском. Причем, излишек сна оказался опаснее недосыпа. Так, сон 8-9 часов повышал риск на 5%, 9-10 часов - на 17%, более 10 часов - на 41%. А вот сон менее 6 часов - всего на 9%.



Плюс, дневной сон (примерно по 30-60 минут) повышает риск проблем со здоровьем и смерти, за исключением тех случаев, когда человек спал менее 6 часов за ночь. Кстати, ранее было установлено: женщины, спящие больше 8 часов, имеют на 20%-е повышение риска рака груди в пересчете на каждый дополнительный час сна.

