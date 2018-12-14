Фастфуд-гигант намерен избавиться от антибиотиков в мясе

Компания McDonald's выпустила директивы для своих поставщиков говядины в 10 странах, призванные бороться с использованием антибиотиков в животноводстве. Известно: применение антибиотиков грозит появлением устойчивых патогенов, передает The Daily Mail.



Согласно директивам, производители могут использовать только антибиотики, считающиеся Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) критически необходимыми. С 2016 года наметилось снижение потребление антибиотиков животноводческим сектором. Однако до сих пор эти средства применяются не только для лечения животных, но и в качестве превентивной мере.



Ранее ВОЗ начала давить на пищевые компании в связи с применением антибиотиков. Среди компаний была Foster Farms, крупнейший производитель курицы на западном побережье США, и сеть ресторанов Subway. В свою очередь, компания McDonald's собирается провести работу с производителями мяса из Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии, Ирландии, Польши, Британии, Канады, Бразилии, США по сокращению применения антибиотиков.

