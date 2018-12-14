Трамп надеется, что ФРС прекратит вредить экономике США

Президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит повышать базовую учетную ставку, так как это вредит американской экономике. Об этом Трамп заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News.



Глава государства расценил как благоприятное состояние американской экономики, выделив, в частности, низкий уровень инфляции. "Будем надеяться на то, что ФРС больше не станет поднимать процентную ставку", - заявил президент США. Он обратил внимание, что в период его президентства американская экономика развивается более высокими темпами по сравнению с президентством Барака Обамы, когда базовая учетная ставка была практически равна нулю.



"Я почти нормализовал процентную ставку, и наша экономика стала набирать обороты, число рабочих мест растет, а наши частные предприятия чувствуют себя замечательно", - пояснил Трамп. В качестве примера он привел компанию Apple, объявившую в четверг о планах инвестировать до $1 млрд в строительство кампуса в городе Остин (штат Техас).



Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой процентной ставки. Президент в одном из своих интервью заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так. В конце ноября президент США возложил на Федеральную резервную систему ответственность за временный спад на фондовых рынках, а также за решение автомобильного гиганта General Motors закрыть ряд заводов в Северной Америке.



В начале ноября ФРС, выполняющая функции центробанка США, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25%. В конце 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%, это было второе повышение после 2008 года. Оно объяснялось улучшением прогнозов регулятора по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. В течение 2017 года ФРС трижды повышала ставку, которая к концу года достигла 1-1,25%. С начала 2018 года регулятор повышал ставку трижды: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25%.

