Психозы недели. «Йолка» вместо Жукова

Украина спешит праздновать Рождество. Католическое. Как и положено «стране победившего томоса». Святой Мыколай прибывает на барже по Днепру уже в эту субботу, чтобы следующие 10 дней, до 25 декабря, у народа регулярно был повод выпить. И за установку 16-метровой снежинки, и за здоровье 12 оленей. Та ли это баржа, с которой Надя Савченко собиралась расстрелять Верховную Раду, пока неизвестно. Тем временем Киеврада спешит «зачистить хвосты». Срочно переименовала улицу маршала Жукова в Кубанской Украины. Правильно! Нельзя начинать праздник, пока Жуков в городе.



В этом году в Киеве будут, как сказал бы травмированный в колено беглый экс-президент Виктор Янукович, две главных “новоричных йолки”. Одна на Подоле, другая возле Святой Софии. Я так понимаю, что одна из них – это главная “йолка” Киева, а вторая – Украины. Киев тоже Украина, но пока Кличко наш мэр, главные “йолки” будут двоиться. И никакой федерализации. Чисто ландшафтная городская эстетика за 37 млн. грн. (в прошлом году потратили 27 млн. грн.). Ну, что ж, страна богатеет. Деньги можно не считать.



Тем более что МВФ обещает 19 декабря собраться и уже до 25-го выдать нам первый транш нового займа stand by, дабы мы вернули ему очередной платеж из старых долгов. Безотходная технология: они нам одалживают, мы им возвращаем. И так до бесконечности. В свободное от возвращения долгов время можно праздновать.



Для более полного ощущения праздника между двумя главными “йолками” страны установлены праздничные локации в виде снежинок на фонарных столбах (одна будет рекордных размеров – 16-метров) и "Круга оленей" в количестве 12 штук. Скромно замечу, что, судя по соцопросам, значительная часть процветающего населения мечтает увидеть на фонарных столбах совсем не снежинки... Но "маємо те, що маємо".



Что же касается оленей, то непонятно, почему их только 12, если министерств у нас 15. Допускаю, что олени символизируют не сам Кабинет министров, а выдающееся музыкальное произведение группы “ТИК” из Винницы, посвященное землякам во власти – Гройсману и Ко: “А там олені, олені не бриті і не голені. Дивні створіння, в них з мозгів стирчать коріння”. Насчет мозгов, отлично подмечено.



Мне интересно, где были мозги у тех старших по званию городских аниматоров, которые решили, что Святой Мыколай должен в эту субботу приплыть на барже по Днепру на Почтовую площадь в сопровождении хора барабанщиков и ансамбля карнавальных кукол.



Ответ и.о. министра здравоохранения дала у себя в Facebook. Надо жрать квашеную капусту и побольше. Так как “квашеная капуста – это кладезь витамина С, пектина, кальция, сульфорафана, фолиевой кислоты и полифенолов”. Узнал для себя, что “обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем йогуртам”. И не только им

С нетерпением жду исполнения пожелания президента Петра Порошенко – переименовать улицу Героя Советского Союза разведчика Ивана Кудри в улицу американского сенатора Джона Маккейна. Для полноты европейского празднования католического Рождества в Киеве не достаточно двух “йолок”, 12 оленей, Святого Мыколая на барже и улицы Кубанской Украины вместо маршала Жукова. Нам нужен Маккейн. Без него велено не начинать...

Я понимаю, что 25 декабря не за горами и мы должны начать праздновать католическое Рождество одновременно со всем западным миром. Необходимо вымотать народ праздниками заранее, чтобы до православного – 7 января – дотянули только самые стойкие фанатики. Но – баржа?!Это же транспорт, на котором Надежда Савченко планировала совершить государственный переворот. Приплыть вместе с главой центра освобождения пленных Владимиром Рубаном в правительственный квартал Киева, произвести минометный обстрел Верховной Рады со стороны реки Днепр, а потом сбежать на двух гидроциклах от погони.Но так как нардеп Савченко вовремя обезврежена и только недавно прекратила никем не замеченную сухую голодовку в стенах Лукьяновского СИЗО, ее баржа пригодилась для Святого Мыколая и его сопровождающих, главная коммерческая миссия которых – открыть фудкорт на Подоле, чтобы пипл мог уже в эти выходные приступить к поеданию национальных грузинских блюд.Почему грузинских? Ну, а как вы себе представляете хлебать борщ на морозе или чавкать оливье посреди слякоти? Тем более что оливье – это “совок”. Фу! То ли дело шашлык с хачапури! Сразу чувствуешь себя в Европе.Правда, Ульяна Супрун, как мы отметили на прошлой неделе, негативно относится к употреблению красного мяса и сосисок. Считает, что от них может быть рак мозга. Пардон, перепутал – рак прямой кишки. Нация встревожилась. Посыпались вопросы: “Чем питаться на рождественском фудкорте без смертельного вреда для здоровья?”.Ответ и.о. министра здравоохранения дала у себя в Facebook. Надо жрать квашеную капусту и побольше. Так как “квашеная капуста – это кладезь витамина С, пектина, кальция, сульфорафана, фолиевой кислоты и полифенолов”. Узнал для себя, что “обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем йогуртам”. И не только им.“Кефир, вино, кимчи – корейский маринованный редис и капуста, квашеная свекла и свекольный квас – это все примеры ферментированных продуктов. Они приобретают новый вкус и свойства в результате действия ферментов, которые выделяют бактерии", – отметила Супрун.Опаньки! Насчет вина и бурякового кваса – это очень интересная мысль. Особенно, если их смешать и приправить корейским редисом... В общем, красотка Супрун себя выдала. Вот чем она, душечка, питается. Не какими-то вредными сосисками, а исключительно полезными продуктами, расширяющими сознание до размеров “черной дыры”, в которой и потонула украинская медицина.Кстати, не знаю, как там обстоят дела с сульфорафаном в квашеной капусте, но с поиском альтернативы российскому газу и донецкому углю все хорошо. Нашли! И это вовсе не кизяки, которые морока собирать, и не дорогостоящие топливные брикеты. Это – слоновья трава.Да-да! Я не ошибся! Весь мир в курсе, что Украина – родина слонов. В качестве доказательства у нас в городском музее Винницы хранится бивень дневнеукраинского мамонта. А теперь еще один аргумент в пользу этой теории: наши доблестные аграрии начали выращивать мискантус – 4-метровое растение, которое горит не хуже угля и природного газа. При этом 25 тонн сожженного мискантуса выделяют энергию, равную сожжению 15 тонн угля или 10 тыс. кубометров газа.Эврика! Мы спасены! Даешь слоновью траву на каждом фермерском поле! Вырастить 25 тонн можно на одном гектаре. Причем достаточно посеять ее один раз – растение многолетнее и 25 лет без продыху дает урожай. Потом хрен от него избавишься...Но как бы там ни было, страна четко стала на путь исправления советских перекосов. Как пишет гарант на предвыборных билбордах – “Геть вiд Москви”. Договор о дружбе с РФ мы разорвали. И теперь планируем увеличить посевы слонотравки до 2,5 млн. гектаров при условии стабильного финансирования. Осталось всю энергосистему перевести на этот мискантус. Вот уж заживем по-европейски.А пока в рождественско-католическом Киеве с двумя новогодними “йолками” заканчивается топографическая зачистка от пережитков советского прошлого. Тихо, под шум предпраздничных приготовлений, Киеврада переименовала улицу маршала Жукова в Деснянском районе столицы в улицу Кубанской Украины.Сделал для себя открытие, что общественное обсуждение проходило еще с 29 мая 2017 года по 29 июля 2017 года. И каждый житель города имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения. В каком месте проходило ознакомление, история умалчивает. Как и то, почему целый год депутаты Киеврады ныкались и не решались совершить задуманное.И вот, совсем недавно, на отрезке между улицей японского города-побратима Киото и до улицы не ликвидированного до сих пор советского космонавта Волкова (кстати, о нем-то почему забыли?) появились новые таблички. Вызывающие недоумение большинства прохожих – улица Кубанской Украины.Почему не Альпийской Украины или не Месопотамской? В Киевраде объяснили, что название было выбрано для “восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани”. Оказывается, 20 января 1918 года Рада Самостоятельной Кубанской Народной Республики приняла резолюцию о присоединении Кубани к УНР. И целый год плюс 9 месяцев российская Кубань была частью петлюровской Украины.Вау! Крутяк-то какой! Жаль, что 17 марта 1920 года Кубанскую Республику уничтожили негодяи большевики. Но это – историческая несправедливость, с которой еще надо будет разобраться. Как поется в первой версии «Ще не вмерла України…» – основе государственного гимна Украины: “Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону”. Поняли намек? То-то и оно.Планы у нас исполинские. Я бы сказал, глобалистические. Одной слоновьей травой и томосом не ограничиваются. И улица маршала Жукова в эти планы явно не вписывалась. Нечего делать четырежды Герою Советского Союза в новых украинских реалиях. У нас теперь другие приоритеты.С нетерпением жду исполнения пожелания президента Петра Порошенко – переименовать улицу Героя Советского Союза разведчика Ивана Кудри в улицу американского сенатора Джона Маккейна. Для полноты европейского празднования католического Рождества в Киеве не достаточно двух “йолок”, 12 оленей, Святого Мыколая на барже и улицы Кубанской Украины вместо маршала Жукова. Нам нужен Маккейн. Без него велено не начинать...