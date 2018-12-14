В Фастове произошел взрыв в пятиэтажке

В пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области произошел взрыв газа, людей из здания эвакуируют. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.



Так, сигнал о взрыве в полицию в 9:15.



"В городе Фастов на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники. Сейчас происходит эвакуация жителей будники", – говорится в сообщении.



Кроме того, на место происшествия направляется кинологическая служба, которая будет привлечена для поиска людей, которые возможно исчезли. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

