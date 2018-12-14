В США начали расследование из-за инаугурации Трампа

Прокуратура Манхэттена начала расследование из-за возможных нарушений, допущенных при финансировании инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.



Прокуратура проверяет, давали ли спонсоры деньги на инаугурацию в обмен на услуги со стороны администрации президента, политические уступки или влияние на чиновников. Также прокуратура выясняет, как инаугурационный комитет, организовавший церемонию, потратил полученные деньги.



Расследование связано с материалами, полученными в ходе обысков у бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Сотрудники ФБР нашли запись разговора Коэна с главой компании WIS Media Partners Стефани Уинстон Уолкофф, близкой подругой Трампа. Уолкофф работала над организацией церемонии инаугурации. На записи, в частности, слышно, что она беспокоится по поводу того, как инаугурационный комитет тратит деньги.



Инаугурация Дональда Трампа прошла в январе 2017 года. Спонсоры выделили на нее рекордные 107 миллионов долларов. Инаугурационный комитет в соответствии с американскими законами ранее сообщил лишь о пяти крупных донорах, выделивших 61 миллион долларов.

