Ситуация в Причерноморье деградировала - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Черноморском регионе деградировала. Об этом он заявил на встрече глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в пятницу, 14 декабря, сообщается на сайте МИД РФ.



"К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания", - сказал Лавров.



Министр также выразил свою убежденность в том, что Организация Черноморского экономического сотрудничества не должна становиться ареной для политических баталий.

