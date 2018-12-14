В Украине повысили оптовые цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в пятницу, 14 декабря, утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год, сообщает РБК-Украина.



Согласно решению, оптовая цена в 2019 году вырастет до 1669,98 грн за 1 мВт/час (без НДС) с разбивкой на кварталы: первый-второй квартал: 1618,40 1 мВт/час (без НДС) и на третий-четвертый квартал - 1722,0 1 мВт/час (без НДС).



Как сообщила глава комиссии Оксаны Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет всего на 2%, что значительно ниже инфляции, а также индекса цен производителей.



По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.

