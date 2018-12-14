Лукашенко заявляет о нарушении Россией договоренностей по ценам на газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о нарушении руководством России "духа и буквы" ранее принятых решений об интеграции двух стран.



"Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ", - заявил А.Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ.



По его словам, ранее с российской стороной были достигнуты договоренности о проведении в середине года переговоров о цене на газ до 2025 года. "Не стали даже рассматривать (российская сторона - ИФ). Это неправильно", - считает А.Лукашенко.



"Мы требуем исполнения договоренностей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования", - подчеркнул он.



Как сообщалось, неделю назад в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге А.Лукашенко в очередной раз посетовал на разницу цен на газ для Беларуси и соседних с ней областей России, что снижает конкурентоспособность белорусских товаров на российском рынке.

