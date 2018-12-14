В Лондоне был ограблен дом Пола Маккартни

В Лондоне ограбили дом экс-участника легендарной группы The Beatles Пола Маккартни. О похищенной сумме не сообщается, как и о том, находился ли в момент инцидента музыкант в собственном доме. Об этом пишет The Daily Mail.



В минувшую пятницу офицеры полиции прибыли в лондонский район Сент-Джонс-Вуд после того, как поступил вызов об ограблении. В итоге были обнаружены следы взлома, что подтвердил Скотленд-Ярд.



Официальный представитель артиста инцидент не комментирует. Известно, что ограбление произошло в 18:20 по местному времени.



Что именно было похищено в доме артиста - не сообщается. Известно, что стоимость его дома оценена в $12,6 миллионов.

