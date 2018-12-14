Львовская таможня оформила более тысячи автомобилей по новым правилам

Львовская таможня оформила 1 тысячу 55 автомобилей за первые 17 дней действия новых правил таможенного оформления, сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник Львовской таможни Государственной фискальной службы Лев Прокипчук.



"С 25 ноября по 11 декабря Львовская таможня оформила 1055 легковых автомобилей. Из них 464 автомобиля находились в Украине в режиме транзита или временного ввоза", - написал Л.Прокипчук.



Кроме того, чиновник сообщил, что только за рабочий день 12 декабря пункт таможенного оформления "Скнилов" оформил 204 транспортных средства, что почти в три раза больше, чем в среднем оформляли на Львовской таможне ранее в 2018 году.

