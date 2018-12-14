Верховный суд поможет восстановить доверие граждан к органам власти – Гройсман

Верховный суд Украины должен помочь восстановить доверие граждан к органам власти, считает премьер-министр Владимир Гройсман.



"Именно у вас есть шанс восстановить верховенство права, доверие и справедливость… Сегодня для нас ключевое задание - восстановить доверие общества к власти в целом ", - сказал В.Гройсман на конференции "Роль Верховного Суда в обеспечении прав и свобод человека" в пятницу в Киеве.



Он подчеркнул, что судебная ветвь власти должна быть одной из самых авторитетных в Украине. По словам главы правительства, люди мечтают, чтобы все перед судом были равны, а судебная ветвь власти была независимой.



"Если мы говорим о доверии (к судебной ветви власти – ИФ), то оно может быть достигнуто только через конкретные решения", - подчеркнул премьер.



При этом В.Гройсман отметил, что решения Верховного суда вызывают доверие.

