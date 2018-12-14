Экс-премьер Британии выступил за повторный референдум по Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна и Евросоюз должны подготовиться ко второму референдуму по Brexit, потому что парламент, вероятно, не сможет договориться о процедуре выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина.



По мнению Блэра, лидеры ЕС должны предложить реформу содружества, которая стимулировала бы Великобританию остаться в Евросоюзе.



"Мы знаем варианты по Brexit. Парламент должен избрать один из них. Если он не сможет выбрать, значит, нужно снова отдать решение народу", - считает экс-премьер.

