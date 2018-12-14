У ИГИЛ отбили последний город в Сирии

Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) взяли штурмом последний город, который контролировали боевики "Исламского государства". Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.



Хаджин был взят под контроль SDF, но некоторые боевики ИГИЛ все еще скрываются в его окрестностях. Командующий SDF Мазлуум Кобан сообщил, что в Хаджине и его окрестностях остается еще около пяти тысяч боевиков ИГИЛ.



Ранее сообщалось, что сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный городской оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.

