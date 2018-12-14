Марадону выгнали из дома

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден покинуть собственный дом в Буэнос-Айресе из-за ссоры с подругой Росио Оливой. Об этом сообщает британский The Mirror.



По словам аргентинского тележурналиста Лио Пекораро, последний конфликт пары завершился тем, что 58-летний Марадона оказался выдворен своей подругой из элитного дома в районе Белла Виста. Вероятно, причиной ссоры стало нежелание 28-летней Оливы переезжать в Мексику, где в данный момент работает Марадона.



В сентябре Марадона стал тренером мексиканского клуба «Дорадос». Команда выступает во втором дивизионе чемпионата страны. При этом еще в мае аргентинец подписал контракт с брестским «Динамо», однако в соглашении был предусмотрен пункт, согласно которому Марадона вправе разорвать трудовые отношения, если не сумеет адаптироваться к местному климату.



Марадона является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. Он становился чемпионом мира в 1986 году. В Европе аргентинец выступал за испанские «Барселону», «Севилью» и итальянский «Наполи». Выступая за неаполитанцев, Марадона дважды становился чемпионом Италии. Наиболее известным как тренер Марадона стал в качестве наставника сборной Аргентины. Под его руководством альбиселесте добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

