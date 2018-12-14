Русский томос

Первая в мире «архиерейская литургия» состоялась в Андреевской церкви. Все было очень символично, канонично и гламурно. Недореставрированная собственность Варфоломея как бы намекала на большие задачи, которые стоят перед теми, перед кем они обычно стоят. Стремянки и леса, покрытые свежим целлофаном, символизируют начало большого пути, в который отправились иерархи Киевского патриархата. Да, с одной стороны, Константинопольскому патриарху всучили явный недострой. Но ведь он же должен понимать, в какое трудное и непростое время мы живем.



Усиливается гибридная агрессия РФ в Азовском море. Лучшие умы нации в лице Бутусова и Кухара (даже не напрягайтесь, кто это такие) просчитывают варианты предстоящих военных действий. Никто не сомневается в неизбежном вторжении. Главком оперативно смотался в Брюссель и приволок оттуда кучу натовской снаряги. Фонарики, которыми можно сигнализировать о начале артобстрела, специальные гигиенические наборы для спецназа, куда входит помада от обветривания губ, чашки-непроливайки и еще целый ряд девайсов для сдерживания танкового вторжения России со стороны Крыма. Так вот, в таких непростых условиях, конечно же, не до реставрации. Она в Андреевской церкви идет чуть ли не с момента обретения нашей с вами независимости. Поэтому работы там еще много. И проведение первой «архиерейской литургии» как бы символизирует пробуждение новой эры в местной локации. Экзархи Варфоломея молодцы. Провели образцовую службу. Небывалый ажиотаж наблюдался вокруг этого долгожданного мероприятия. Было человек сорок. Может быть, даже пятьдесят. Все ведущие телеканалы. «1+1» я лично не считаю ведущим каналом нации, поскольку они выпустили на ночь глядя Юлию Владимировну. Большую подлость просто даже представить себе нельзя. Экзархи напрягаются, «филаретовцы» выдвигают одну согласованную кандидатуру на пост «предстоятеля» в лице двух человек, главком выбивается из сил, обеспечивая кредиты МВФ, и что, б...ть, в итоге?



Проведение первой «архиерейской литургии» как бы символизирует пробуждение новой эры в местной локации. Экзархи Варфоломея молодцы. Провели образцовую службу. Небывалый ажиотаж наблюдался вокруг этого долгожданного мероприятия. Было человек сорок. Может быть, даже пятьдесят.

Бдительные побратимы, которые смотрели трансляцию исторического события, уловили в речи экзархов некие московские нотки. Более того, лица присутствующих на службе вытягивались в некую гримасу бесконечной зрады. На того же Павленко страшно было смотреть. Впрочем, на него всегда страшно смотреть.

Кыцюндер рассказывает о том, что Украина – это гребаный газовый Кувейт. Как только она придет к власти, сразу станет добывать кучу национального газа. У нас его столько, что можем спокойно и себе в конфорки закачать, причем не разбодяженный, и в трубу подавать на экспорт. А если его, газ, сжижить (не уверен, что правильно услышал, возможно, вместо «жэ» «пэ» надо, хотя это звучит двусмысленно), то и в США можно отправить на барже. Они же нам все равно уголь из Пенсильвании шлют по ленд-лизу. Вот мы им в ответ газ. Чтобы баржа, б...ть, порожняком не шла. Но знаете, что особо возмутило? Пока Тимошенко всячески унижала честь и достоинство человека, который, не щадя себя, ввел военное положение, в Южной Корее страшно страдал Артур Герасимов. Это, если кто не знает, как был лидер фракции «БПП». Именно лидер. Без «пэ».Во-первых, Артур не попал на «первую архиерейскую литургию». Они с Ростиславом Павленко (директор какого-то института, который курирует от имени лидера процесс церковного объединения) условились пойти в Андреевскую церковь. Чтобы, так сказать, проникнуться. Впервые за многие века под недореставрированным куполом прозвучит правильная литургия, а не китайская подделка. Но, к сожалению, долг лидера (первая «пэ») позвал его в дорогу.Во-вторых, Герасимов хотел прямо из Кореи вступить в дискуссию с Тимошенко. Конструктивно размазать ее по стенке и выдвинуть аргументы непреодолимой силы. Он уже написал на клочке бумаги, которую нашел в номере, совершенно блестящие тезисы. Парубий плакал, когда Артур их ему зачитывал. Потом оказалось, что он сожрал что-то острое. Корейское. То ли, б...ть, морковку, то ли рыбку подозрительную. Не важно. Герасимов позвонил в студию «плюсов» и приказал этим клоунам обеспечить телепортацию. Не обеспечили. В результате и мимо литургии пролетел, и мимо эфира с Кыцюндером. Естественно, во всем виноват Коломойский, который сознательно пошел на сговор с Тимошенко и тупо проигнорировал готовность Герасимова вступить в плодотворный диспут из Кореи. О чем было сделано заявление пресс-службы «БПП». Заявление должны были освятить экзархи, но там такой срач начался… Потом расскажу.И, наконец, в-третьих, Парубий постоянно таскал Артура по всяким салонам пластической хирургии. Хотел по-быстрому сделать пластику на горле, поскольку он плохо выговаривает звук «гэ» и врачи ему рекомендовали полоскать полость рта отваром несвежей ромашки. Корейцы внимательно выслушивали жалобы спикера, сочувствовали переводчику, который знаками давал понять, что его клиент не в себе, но ничего сделать не могли. В результате Герасимову пришлось купить кучу косметических масок, которые ему всучили как бы бесплатно, но по фиксированной цене. Парубий, как известно, еще со времен майдана за себя не платит.И в этом месте мы логично подходим к мероприятию, которое пропустил Артур. Все вроде бы шло очень хорошо: и экзархи старались, и остатки завтрака реставраторов на лесах смотрелись очень органично. Но бдительные побратимы, которые смотрели трансляцию исторического события, уловили в речи экзархов некие московские нотки. Более того, лица присутствующих на службе вытягивались в некую гримасу бесконечной зрады. На того же Павленко страшно было смотреть. Впрочем, на него всегда страшно смотреть. В каментах стали писать, что первая в мире правильная служба ведется на русском языке. Многие паблики были завалены кирпичами, которые по данному поводу откладывали многочисленные стихийные эксперты по расово правильному церковному делу. «Где мова?!!», – вопили пользователи, которым де-факто плюнули в душу. Еще можно было стерпеть, что экзархи пришли на службу без вышиванок, но использовать русский язык?!! Разгорелся жесткий диспут. Особо продвинутые настаивали, что это не «руський», а старославянский. Или староцерковный. Возможно, церковнославянский, но точно не московский. Появилось специальное разъяснение от имени Варфоломея, что литургия велась на греческом, украинском и старо… Ну вы поняли. Не помогло. Греческий еще можно стерпеть.Я лично знал одного грека, с которым учился в универе. Сын какого-то ихнего компартийного босса. Храшем звали. Апоштолишем. Очень ему завидовал, поскольку Харис (мы его так звали) мог в подлиннике читать Платона там, Демокрита, того же, б…ть, Аристотеля. То есть приникать к первоисточнику без искажения, к которому приводит любой, даже самый хороший перевод. Хороший парень, только постоянно накуренный. Как-то в общаге попросил у него сигарету. Лень было в блок идти. А он дает свой бычок. Я же не знал, что так принято. У меня был сложный моральный выбор: либо сразу дать ему в табло (бычки за ним докуривать), либо действовать по обстоятельствам. Решил действовать по обстоятельствам, поскольку все же представитель братской компартии. Грек к тому же. Никогда еще не бил морды грекам. К тому же никогда не поздно начать. Дернул. Проблема решилась сама собой. Потом мы долго беседовали о гедонизме и почему-то о бабах. Причем, вроде, Харис перешел на свой греческий, но на качество общения это никак не повлияло.Я это к тому, что, возможно, надо нормально дернуть перед «литургией». Тогда и греческий пойдет, как дети в школу. Ну а со старошумерским экзархи, конечно же, прокололись. У нас же военное положение, везде плакаты в метро висят «не говори мовой агрессора». Понимать, б…ть, надо, куда приехали. «Филаретовцы» могли приезжих ввести в курс дела? Могли. Но не ввели. Я понимаю, что у них идут напряженные терки перед съездом. Целая делегация приехала уламывать Филарета. Эммануил и экс-директор ЦРУ. Хороший, кстати, парень. Много сделал для создания единой поместной автокефальной церкви еще при Брежневе. Пока еще не снят гриф секретности с деятельности этих мужественных парней, но, думаю, скоро их всех канонизируют. По списку. Пока ничего хорошего насчет единого кандидата на единый престол сказать не могу. Тут все сложно, поскольку речь идет о тонкой материи, которая… Вы поняли. Но Филарету ни в коем случае нельзя обделаться на таком ответственном мероприятии. Хоть на греческом, хоть на иврите, а единого кандидата, единый устав и единый канон вынь да положь. Жаль, что Парубий застрял в своей Корее, У него такой, с…ка, дар убеждения. Он бы им мозги вправил. Эммануил, к сожалению, пока не справился. Полноценного шоу не получается. И главком как-то подозрительно быстро утратил интерес к предстоящему действу. То каждый день анонсировал, а теперь подозрительно утих. Думаю, сделают 15 декабря нерабочим днем по-любому. Историческое событие произошло. Символизм зашкаливает. Миллиарды просмотров в «Ю-тюбе» гарантированы. Только бы томос на русском не оказался…