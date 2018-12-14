За продажу ПриватБанка возьмутся не раньше 2020 года - НБУ

Вопрос о продаже АО КБ "ПриватБанк" можно будет рассматривать в 2020 году. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНН, сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.



"ПриватБанк сегодня работает очень неплохо. Среди государственных банков он, наверное, наиболее эффективен. Но его уже можно сравнивать с негосударственными банками. Поэтому вопрос потенциальной его продажи, я не думаю, что это можно будет рассматривать в следующем году, но уже через год можно будет об этом говорить", - сказала чиновник.



По словам Рожковой, на сегодняшний день ПриватБанк является нормальным как с точки зрения бизнес-модели, так и функционирования системы.



Однако, отметила она, еще нужно решить в банке, в частности, технические вопросы, вопросы проблемного кредитного портфеля.



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"Это все надо юридически и структурно решить, потому что если будет заходить инвестор, любой, он не хочет иметь таких легаси-вопросов для себя", - уточнила Рожкова.



"Поэтому я думаю, что как раз с 2020 года уже можно будет начинать подготовку (относительно возможной приватизации - ред.)", - заявила первый заместитель главы НБУ.



"Такой большой банк, может быть инвестором или владельцем, то это или какая-то большая финансовая группа. Это не может быть праватное лицо, потому что риски очень велики", - резюмировала Рожкова.

