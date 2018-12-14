Украине выделили €35 млн на борьбу с глобальным потеплением

Правительство Германии предоставит Украине помощь на 35 миллионов евро по четырем приоритетным направлениям в рамках Международной климатической инициативы. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.



"Проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского климатического соглашения, включать аспект международного сотрудничества в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря и способствовать развитию возобновляемой энергетики, в том числе - использованию энергии биомассы на смену ископаемых источников энергии", - говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией в рамках Международной климатической инициативы началось в 2008 году. За это время Украина стала одним из партнеров инициативы, начав 14 проектов, десять из которых общим бюджетом 19 млн евро уже завершены.

