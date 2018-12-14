Отмена встречи Трамп-Путин не повлияет на судьбу украинских моряков - Кремль

Позиция США о том, что встреча президентов Путина и Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе, не может служить основанием для изменения хода следствия по их "уголовному делу". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.



"Безусловно, подобная позиция (что встреча президентов США и РФ состоится только после освобождения украинских моряков, - ред.) не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ", - сказал Песков.



Так он прокомментировал заявление советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российско-американский саммит не состоится до момента освобождения украинских кораблей и моряков.



Встреча лидеров США и России должна была состояться на полях саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако Трамп ее отменил, заявив, что встреча может состояться, как только инцидент в Керченском проливе будет урегулирован.



Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.



Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.



