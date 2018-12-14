Экс-адвокат Трампа: Президент знал о нарушении мной закона

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание. "Прежде всего, ничего в компании Trump Organization не делалось без ведома самого Трампа. Он направил меня сделать (незаконные) выплаты и привлек меня к этим делам", - цитирует интервью Коэна телеканалу ABC издание Washington Post в пятницу, 14 декабря.



По словам экс-адвоката, Трампа очень волновало, как именно обвинения женщин против него могут повлиять на исход президентских выборов.



Помимо этого, Коэн негативно отреагировал на заявления президента США 13 декабря о том, что он никогда не требовал от адвоката нарушать закон. "Я не думаю, что кто-то верит в это", - сказал Коэн.



"Он знает правду, я ее знаю, и остальные тоже знают правду. А правда состоит в следующем: американцы и люди, проживающие за пределами США, не верят в то, что он говорит. Этот человек говорит неправду. И мне сообщают, что я должен нести ответственность за его грязные дела", - подчеркнул Коэн.

