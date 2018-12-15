Жюри просит отменить конкурс на талисман Киева

Конкурсное жюри не смогло определить победителя конкурса на лучший талисман города Киева из более 100 работ. Поэтому просит власти Киева отменить конкурс. По мнению одного из членов жюри конкурса Юлии Бевзенко, ни один из предложенных вариантов не достоин победы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



По словам Бевзенко, управление туризма Киевской городской администрации согласилось с жюри и работает над изменением распоряжения и закрытием конкурса. "Надеемся, что в следующем году одно из ведущих дизайн-агентств или группа таких агентств или дизайнеров, будет готова взять на себя ответственность за визуальную привлекательность Киева", - прокомментировала Бевзенко.