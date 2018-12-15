Архиепископ УПЦ назвал "объединительный собор" сатанинским сборищем

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".

"Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря архиепископ в Черновицкой области Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор" и отказался в нем участвовать. "Объединительный собор" - собор нечестивых и сатанинское сборище", - написал настоятель в письме с отказом принимать участие в соборе, его текст опубликован в пятницу на сайте Страна.ua.



"Если вы называете себя матерью всех церквей, то почему вы отдали на поругание наши православные святыни, на растерзание - истинную православную церковь, наших братьев сослужителей, допустили мучение и пытание священников", - говорится в тексте .



В конце письма он указал, что возвращает патриарху Варфоломею приглашение на "раскольнический собор" и отказывается от участия в нем.



"Объединительный собор", инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, пройдет в субботу в Софийском соборе Киева. Там должны избрать предстоятеля новой структуры, "единой церкви" на Украине, и принять ее устав, проект которого уже подготовлен в Константинополе.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.



Архиепископ Лонгин (Жар) в 2008 году удостоился звания Героя Украины за выдающиеся заслуги в реализации политики защиты сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, а также за многолетнюю благотворительную деятельности.

