ДНР привела войска в полную боевую готовность

Воинские подразделения самопровозглашенной ДНР приведены в полную боевую готовность и полностью укомплектованы личным составом, техникой и боеприпасами на случай наступления ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.



По его словам, артиллерийские расчеты готовы занять подготовленные позиции и открыть огонь по наступающему противнику. Критически важные объекты, подчеркнул Басурин, усилили при помощи средств ПВО.



На юге республики, согласно поступающей информации, сформированы отряды дружинников для отражения возможной атаки украинских силовиков на этом участке.



По данным Москвы, в ближайшие дни Киев может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, готовит наступление на мариупольском направлении, сообщила в минувший четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе, в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - сообщила Захарова в ходе брифинга.



Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, в свою очередь, опасается провокаций украинских силовиков в районе Мариуполя, сказал журналистам в минувшую среду руководитель пресс-службы военного ведомства Даниил Безсонов.



Ранее управление Народной милиции заявило о скоплении более чем 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники на юге Донецкой области. Заместитель начальника оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин заявлял, что получены доказательства подготовки украинских силовиков к наступлению на мариупольском направлении.



На Украине 26 ноября введено военное положение на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море.



Корабли были задержаны, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя. Украинским морякам предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до 6 лет лишения свободы.



Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев неоднократно обвинял Россию в ведении боевых действий на этой территории, Москва отвергает обвинения.

