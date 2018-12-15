Порошенко возглавил президентский антирейтинг в пяти областях

Действующий президент Украины Петр Порошенко возглавил антирейтинг политиков - возможных кандидатов на пост главы государства в пяти областях страны - Одесской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные опроса "Портреты регионов", проведенного социологической группой "Рейтинг".

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы.



"По данным социологического опроса во всех пяти областях Украины, антирейтинг кандидатов на выборы президента страны возглавил действующий президент Петр Порошенко", - говорится в исследовании.



По данным опроса, за действующего президента не проголосовали бы в Одесской области 75% опрошенных, Ровенской – 40%, Житомирской – 38%, Кировоградской и Черкасской по 60% респондентов.



Опрос проводился группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 4 декабря среди жителей Одесской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областей Украины. Всего в исследовании в каждой области приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

