Кабмину предложили отменить поезда в Россию

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом агентству УНН сообщил глава ведомства Владимир Омелян.



"Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответа. Решения пока нет", — рассказал руководитель ведомства.



По словам Омеляна, ему неизвестно, когда именно состоится обсуждение этого вопроса. Министр также не стал называть конкретные сроки отмены железнодорожного сообщения.



"Я не могу предвидеть следующее. Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что я сделал. Я не глава правительства или человек, который единолично решает вопросы, связанные с кабинетом министров — это коллегиальный орган", — отметил он.



Ранее Омелян сообщал о том, что украинское Министерство инфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.



Как утверждал министр, поезда, курсирующие в российском направлении, "могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны". По его словам, убытки Киева от таких мер составят лишь одну гривну.



При этом, согласно данным Государственной администрации железнодорожного транспорта, самым прибыльным украинским поездом в прошлом году стал состав направления Киев — Москва, принесший почти шесть миллионов долларов.

