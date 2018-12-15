Лукашенко: в Белоруссии никогда не будет "так, как на Украине"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике никогда не сложится такая же политическая ситуация, как на Украине. По его словам, "сейчас модно сравнение, говорят, а вдруг будет как на Украине". "Никогда в Беларуси не будет, как на Украине. Никогда", - сказал он на встрече с представителями российских СМИ.

"Только идиот в Беларуси после меня, при мне этого точно не будет, может на это пойти... Потому что это величайшее достояние - союз Беларуси и России и эти братские дружеские отношения", - отметил глава белорусского государства.



Украина уже несколько лет находится в политическом и экономическом кризисе. Особенно он обострился после начала конфликта в Донбассе, когда власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.



В 2018 году Киев ввел биометрический контроль на границе с РФ, запретил въезд россиянам мужского пола от 16 до 60 лет, а также решил не продлевать о дружбе, сотрудничестве и партнерстве - основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

