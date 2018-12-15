Херсонский облсовет отменил решение о региональном статусе русского языка

Депутаты Херсонского областного совета на сессии в пятницу проголосовали за лишение русского языка статуса регионального, это решение поддержали 45 из 49 присутствовавших на заседании парламентариев.



Ранее в четверг депутаты Харьковской области проголосовали за отмену регионального статуса русского языка. КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.



"Вопрос прошел профильную комиссию и президиум (областного совета - ред.)... За - 45 (голосов - ред.). Решение принято", - цитирует "Укринформ" председательствующего на сессии депутата Херсонского облсовета Владислава Мангера. Во время голосования зале присутствовали 49 депутатов.



На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

