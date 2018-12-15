Иерархов Московского патриархата силой заставляют принять участие в «объединительном соборе»

На Службу безопасности Украины возложена обязанность доставлять в Киев «делегатов» от УПЦ Московского патриархата на так называемый «объединительный собор» в принудительном порядке. Почти все епископы Украинской православной церкви Московского патриархата либо отправили обратно адресату приглашения на собор, либо вообще отказались их получать. А для демонстрации якобы «объединения» Варфаломей потребовал от президента Порошенко «обеспечить присутствие минимум десяти иерархов Московского патриархата».



Президент Украины поручил это дело СБУ. И вот результат: сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области в принудительном порядке доставляют в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (в миру – Иван Бевцика) УПЦ Московского патриархата. По словам руководителя юридического отдела УПЦ МП Александра Бахова, митрополита силой вывели из дома, в котором он гостил в Черновицкой области, посадили в машину и повезли в столицу.



«Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с охраной доставлять? Так вот, сегодня это произошло с владыкой Агапитом, которого силой везут в Киев якобы для разговора с президентом» - заявил Бахов. В дело вмешались депутаты из «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич и Сергей Ларин. Опасаясь скандала, СБУ официально открестилась от произошедшего: «сотрудники Винницкого управления СБУ не выезжали в Черновицкую область и никого там не задерживали» - заявила пресс-офицер УСБУ в Винницкой области Ирина Алексеева. Однако, по данным Шуфрича, именно сотрудники СБУ причастны к силовой «доставке» владыки Агапита на «собор».







Наверное, только так, с помощью спецслужбы, Порошенко и может провести «объединение церквей». Тем временем главы местных обладминистраций получили указание из Киева «обеспечить прибытие людей на Софиевскую площадь в 7 утра». Они должны создать массовку перед «объединительным собором». Радоваться «томосу». Автобусы с бюджетниками, которые должны выражать радость по поводу «объединения», уже стоят колоннами на улице Грушевского и на Софиевской площади.







