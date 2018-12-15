Хроника «объединения»

14.45 Объединение явно затягивается. Хотели управится до 12.00, с таким расчетом и участников «концерта» на Софиевской площади пригласили. Сделали небольшой запас по времени. А тут форс-мажор. Поэтому стали ловить каких-то вообще подозрительных личностей и тащить на сцену. Мужик на бандуре вообще час отрабатывал. Потом ВИА с бородатым гитаристом.



Масса ропщет. Еды не дают, чай закончился, а что происходит за закрытыми дверьми «собора» - вообще не понятно. Поползли слухи, что привезли Варфаломея. Запустили тайком с черного хода. Потом опровергли. Потом стали говорить о том, что «собор» может продолжаться три дня и три ночи. А у людей билеты, выданные на вечерний «потяг». Командировочные только на сутки. Ночевать в Киеве негде. Сейчас организаторы прозванивают дешевые хостелы, чтобы разместить «сторонников «томоса».



13.30 Загорелся киоск с шаурмой напротив столичного УВД. Около Софийской площади. Пошел черный дым. Явно не выбрали еще...



11.55. Представитель Нацполиции сообщил, что задержали двух "потенциальных террористов". У одного были "палочки в виде нунчаков", а у второго вообще кухонный нож. "Это Путин?" - с надеждой спросила ведущая "марафона "томоса" на "прямом". Служивый не стал отрицать, но дал понять, что "полиция готова".



11.45 Уж полдень близится, а "томоса" нет. Точнее, подставки под него. Массовка на площади внимательно слушает выступление главы организации "Стоп-террор", который разоблачает коварный план Путина. Изредка орут СУГС. Махают флагами. Значительная часть массовки разбрелась по кафешкам греться. Выяснилось, что среди них есть верующие Московского патриархата, которых доставили в Киев обманным путем. Сказали, что везут в Лавру. Выяснилось, что привезли "на томос". Они растеряны и тупо молчат.



Звонят колокола. Сейчас будут выводить нового "томосоносца". Тот упирается....Короче, выйдет Порошенко и расскажет про безвиз, армию, остаточное прощавай и весьмирс нами. Петр Алексеевич агрессивно врубился в толпу, жмет руки всем. Кидается с улыбкой на детей. Явно под веществами. Тискает посторонних женщин, орет "спасибо" и СУГС. Началась истерия. Гарант под звон колоколов куда-то слинял. Странно это все... Загадочно. Мистично. А нет: идет на "собор" по красной дорожке. Один. Щас ему подгонят "единого кандидата". Процесс как бы идет. На площади ораторы призывают господа помочь Украине "стать цивилизованной державой".



В работе так называемого "собора" принимает участие только два иерарха Московского патриархата. Один из них митрополит Винницкий и Барский Симеон. Ну понятно... Винница, "Рошен", "Слава Иисусу Христу". Не справились сотрудники СБУ с задачей Варфоломея-Порошенко обеспечить явку минимум десяти епископов

МП. Отбили батюшек...



Миллионы украинцев из бюджетных организаций, убежденных сторонников "томоса", организованными колоннами прибыли на Софиевскую площадь. Их привезли на автобусах, которые буквально забили Европейскую площадь и улицу Грушевского. Особо проверенными выдавали флаги нации. Под роспись. На всякий случай, всех "стихийных сторонников" прогоняли через металлоискатель. Может быть теракт. Объединительный "собор" проходит в закрытом режиме, поскольку ожидается "срач". Что-то пошло не так. Пожелание Варфоломея насчет обеспечения прибытия минимум десяти иерархов Московского патриархата СБУ почти выполнила. В последний момент депутатам удалось отбить митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (в миру – Иван Бевцика). Владыка Агапит чувствует себя хорошо. Рассказывает, что примерно то же самого было в году 1984-м... Говорит, тогда в кукурузе от кагебешников прятался. Теперь привезли в гостиницу "Плаза". Завели под белые руки и дверь закрыли. Пришли депутаты от оппозиции, выбили двери и забрали. Очень все демократично.



Естественно, в торжественном "соборе" принимает участие как главком, так и спикер Парубий. У нас же церковь отделена от государства, поэтому их участие просто обязательно. Собравшихся на площади бюджетников развлекали профессионалы: министр культуры нации Нищук, обладающий огромным опытом конферанса на майдане, вице-премьер Зубко, другие истинные верующие. Мне понравился рассказ Нищук об активисте-патриоте, которому оторвало кисти рук. Очень светлая и объединительная история. Говорили и про Путина, царскую пропаганду и прочие агрессивные вещи. Орали "Слава Иисусу Христу". Вот так, абсолютно спонтанно, родилось приветствие "единой церкви".



Для разогрева собравшихся, которые не успели позавтракать, прокрутили клип кумы Ющенко Билозир. Видеоряд потрясал оригинальностью: собрали фотки Билозир из семейного альбома. Билозир и какие-то мужики в камуфляже, Билозир отражает агрессию, принимает благословение, на могиле, где-то там еще. Потом вышла сама Билозир и толкнула очень красивую речь. Смысла я не уловил. Но, оказывается, на "апостольский земли появился живой бог именно для украинского народа". Мы, говорит кума Ющенко, одеваем "шоломы веры" и "берем меч господа". О как вставило.



Ораторы выступали как на конвейере. Один оратор, а затем клип. Оратор - клип. "Плыне Кача".



Конферансье предложил собравшимся посетить пункты обогрева, выпить чаю, отлить. И дал команду прокрутить легендарный блокбастер "Путь к томосу!".



Фильм закончился. Массовку надо чем-тот занять. Стали орать СУГС. Потом спели гимн.

