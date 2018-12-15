Самолет Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб – Генштаб

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - сказано в сообщении Генштаба на странице в соцсети Фейсбук в субботу.



Позже в Генштабе уточнили, что трагедия произошла в Житомирской области.



Обстоятельства и причины происшествия выясняются.



Другой информации пока нет.



16 октября 2018 года в Винницкой области потерпел крушение самолёт СУ-27 украинских ВВС во время международных учений «Чистое небо», погибли американский и украинский пилоты.

