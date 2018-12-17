Число абонентов мобильной связи в Украине всего за год уменьшилось сразу на миллион

Совокупная абонентская база мобильных операторов в Украине за истекший год снизилась более чем на миллион абонентов - с 55,86 млн пользователей до 54,68 млн.



За январь-сентябрь 2018 года отрасль связи в Украине заработала 53,29 млрд грн. Это на 11% выше аналогичного показателя за три квартала 2017 года. Об этом передает УБР со ссылкой на Госстат.



Самой высокодоходной индустрией уже много лет подряд остается мобильная связь. Ее удельная доля в общей структуре доходов 53%. Сотовые компании за указанный период времени сгенерировали 28,39 млрд грн. Это на 9% больше, чем за девять месяцев 2018 года.



На втором месте (11% в общих доходах) – стационарный широкополосный доступ в интернет. На эти услуги украинцы потратили почти 5,9 млрд грн. Что на 17% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.



Причем количество клиентов в течение года увеличилось всего на 162 тыс., с 5,09 млн до 5,25 млн.



Некогда основной вид связи – обычная проводная – заняла лишь 8% в доходах отрасли с показателем 4,29 млрд грн. Который на 5% ниже, чем за аналогичный период времени годом ранее. Неудивительно, ведь число пользователей фиксированных телефонов неуклонно снижается. Так, на 1 октября 2017 года их было 7,3 млн, а год спустя – 5,6. Разница составила 1,75 млн.



Хотя удельный вес кабельного телевидения составил лишь 3% (или 1,5 млрд грн.) в общих доходах, но этот сегмент за год продемонстрировал впечатляющий рост – 12%. Впрочем, отнюдь не за счет увеличения абонентской базы. Тут "кабельщикам" не помогло даже отключение аналогового сигнала - число ТВ-подписчиков за этот период снизилось на 114 тыс. – до 2,24 млн.

