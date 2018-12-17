Захарова призвала британскую общественность дать оценку фейкам Би-би-си

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к общественности Великобритании с призывом оценить действия телеканала Би-би-си, который занимается поиском "российского следа" в протестах во Франции, распространяя "фейки".



Она отметила, что Британия регулярно обвиняет российские СМИ в пропаганде, хотя не предъявляет никаких фактов. При этом Лондон постоянно заявляет о "голосе общественности".



В частности, британские власти говорят о жалобах в медиарегулятор Ofcom, на которые они якобы вынуждены реагировать. После этого российских журналистов обвиняют в непрофессиональном поведении, подчеркнула Захарова в эфире телеканала "Россия 24".



"У меня вопрос к этим самым британским регуляторам медийного пространства и общественности: как они оценивают вот такую компиляцию фактов, которыми занимаются сотрудники их телерадиокомпаний?" — сказала Захарова.



Она напомнила, что Великобритания и Франция пока еще находятся в ЕС и проводят единую внешнюю политику, а значит, многие стандарты, в том числе в журналистской сфере, у них едины.



"Так как же можно <...> заниматься такими вещами в отношении своего же соседа? Что якобы это не люди выходят на улицу, а якобы это "рука Москвы", которая вмешалась и придумала целое движение "желтых жилетов", мало того, его еще и реализовала?" — задается вопросами официальный представитель МИД.



Она также обратила внимание на цинизм журналистов телеканала Би-би-си, который "всю жизнь пропагандировал именно непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве кредо своего издания".



Захарова пообещала обратиться в ОБСЕ по поводу "фейков" британских СМИ.

"Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт", — сказала она.



Ранее корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина призналась, что телеканал требует от сотрудников любых доказательств "российского вмешательства" в протесты "желтых жилетов" во Франции, об этом она рассказала в переписке с одним из российских корреспондентов, которая освещает акции в Париже.



Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты по всей стране сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

