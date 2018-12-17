УПЦ отказалась признавать новую церковь Украины

Украинская православная церковь назвала созданную на "объединительном соборе" в Киеве структуру раскольнической. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.



Как написал протоиерей на фейсбуке, "структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом", Церковь ее отторгает и не принимает. Сейчас публикация удалена.



В Московском патриархате заявили, что "объединительный собор" можно считать "разбойничьим сборищем", которое возглавляет украинский президент.



"Гора родила мышь. Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием не удались", - отметил пресс-секретарь патриарха Московского священник Александр Волков.



По его словам, приспешник Филарета Денисенко Епифаний не имеет никакой связи с мировым православием.



Как добавил Волков, украинские верующие, которые по разным причинам относили себя к непризнанным церковным структурам, теперь еще больше зависимы от лидеров раскола.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин также считает легитимность принятого в Киеве решения об автокефалии сомнительной.



Он выразил уверенность, что "объединительный собор" не состоялся как минимум по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию.



"Именно поэтому заявления делает лично (президент Украины) Петр Порошенко, а не иерархи церкви", - передает слова Володина пресс-служба ГД.



Спикер добавил, что президент Украины разрушает украинское общество, и без того стоящее на грани раздора. Володин отметил, что Порошенко разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество.



"Ему безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины, ему нужна только личная власть. Он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", - подчеркнул Володин.

