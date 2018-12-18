Исследователи узнали, как остановить астму

Источник развития аллергической астмы (реакция на пыль) был выявлен сотрудниками Института молекулярной биологии РАН. Как передает РИА "Новости", также ученые обнаружили молекулу, блокировка которой позволит подавить или предотвратить развитие астмы.



Ученые сфокусировали внимание на сигнальных молекулах иммунной системы - интерлейкинах. Они определяют развитие и подавление астматической реакции (неадекватный ответ иммунной системы). Специалисты вывели мышей, у которых были "отключены" гены, связанные с производством интерлейкинов. Это позволило выявить особую значимость интерлейкина-6.



Его в теле астматиков обычно очень много. В свою очередь, "отключение" гена интерлейкина-6 позволяло грызунам спокойно переживать контакт с пылью. Число агрессивных иммунных клеток в легких уменьшилось в 1,5-2 раза, а некоторые их типы вообще исчезли. В цепочке реакции, приводящей к астматическому приступу, оказались задействованы макрофаги, дендритные клетки и определенные типы Т-клеток, также установили ученые.

