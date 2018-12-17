Молдавский епископ назвал церковный раскол на Украине "пародией"

Церковный раскол на Украине – это "пародия на автокефалию" и несчастье для верующего народа, заявил РИА Новости епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о создании "украинской автокефальной церкви".



"Это пародия на автокефалию, я ее категорически осуждаю, и у меня не может быть другого мнения, отличного от мнения РПЦ. Я думаю, что это несчастье для верующего народа Украины", - заявил епископ.



Он выразил надежду, что подобное больше не повторится и не затронет другие народа и другие церкви, потому что нынешние события — это "издевательство над православной традицией".



"Этот раскол, который уже показывает печальные последствия, вовлек в свои сети значимые фигуры как в церкви, я имею в виду патриарха Варфоломея, так и политические фигуры, имею в виду президента Украины Петра Порошенко. Покуда будет вмешиваться политика в дела церкви, до тех (пор) не будет мира и спокойствия в душе верующего человека", - добавил епископ Маркелл.



Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической церкви, они исключены из нее и объявлены раскольниками. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.

