Парубий приглашает патриарха Варфоломея выступить в Раде

Глава Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в украинский парламент. Об этом он сообщил в понедельник в ходе заседания согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.



"Я приглашаю Всесвятийшого патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить с Верховной Рады Украины. Я убежден, что мы должны достойно почтить этого выдающегося человека, мужественную личность, навсегда вписаную в историю Украины", - сказал Парубий.

