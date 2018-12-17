Адвокат: Насирову не надо решение Кабмина для выхода на работу

Суд постановил немедленно исполнить решение о восстановлении в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, поэтому он может выйти на работу уже прямо сейчас. Об этом во время эфира на телеканале «112 Украина» заявила адвокат Регина Гусейнова.



По ее словам, для реализации постановления суда нет необходимости ждать решения Кабмина или каких-либо других инстанций.



«Не нужна исполнительная служба. Если в решении суда написано, что оно подлежит немедленному исполнению, как это часто бывает именно в трудовых спорах, тогда можно спокойно идти на рабочее место», - сказала юрист.



При этом, по словам Гусейновой, также нет нужны кого-то увольнять, поскольку в ГФС есть только исполняющий обязанности главы.



Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.

